Der Preisrückgang von nach Deutschland importierten Gütern hat sich Anfang des Jahres weiter abgeschwächt. Die Einfuhrpreise sanken im Januar zum Vorjahresmonat um 5,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der fünfte Monat in Folge, in dem der Preisrückgang an Tempo verliert. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 7,5 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Preisindex im Januar auf das neue Basisjahr 2021 umgestellt, was die Prognosen erschwert haben dürfte.