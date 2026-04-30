Im Februar und Januar waren die Importpreise noch jeweils um 2,3 Prozent gesunken. Analysten hatten wegen der Folgen des Iran-Kriegs und der Sperrung der Strasse von Hormus für Transporte für Öl und Gas mit einem Anstieg der Importpreise gerechnet. Sie waren im Schnitt aber nur von einem Zuwachs um 1,6 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise um 3,6 Prozent zu und damit so stark wie Analysten erwartet hatten.