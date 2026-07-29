Der Anstieg der Preise für nach Deutschland importierte Güter hat sich im Juni abgeschwächt. Im Jahresvergleich legten die Einfuhrpreise um 6,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Im Mai waren die Importpreise angetrieben von hohen Energiekosten als Folge des Iran-Kriegs noch um 6,8 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Ende 2022 nicht mehr.