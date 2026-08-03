In einer Umfrage des Ifo-Instituts schätzen mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Einzelhändler die Nachfrage im Juli als unzureichend ein. Die Erwartungen bleiben überwiegend pessimistisch, auch wenn sie sich zum dritten Mal in Folge verbesserten. Die Stimmung in der Branche sei weiterhin «schlechter als vor der Eskalation des Konflikts im Iran Ende Februar», ordnete Ifo-Experte Patrick Höppner ein. Viele Einzelhändler schätzen demnach die Geschäftsaussichten für den weiteren Jahresverlauf sehr zurückhaltend ein./ben/DP/jha