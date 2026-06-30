Infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmassnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Mai bis 30. Juni 2026) stiegen die Umsätze der Tankstellen demnach zwar im Mai real um 3,5 Prozent gegenüber April. Nominal, also nicht preisbereinigt, aber fielen sie um 1,8 Prozent./la/stk