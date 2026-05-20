In Deutschland sind die Erzeugerpreise im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs so stark gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Sie legten im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Einen höheren Anstieg hatte es zuletzt im Mai 2023 gegeben. Damals hatten die Erzeugerpreise um 2,5 Prozent zugelegt. Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist laut Destatis vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern zurückzuführen. Die Preise für Energie sind ebenfalls gestiegen.