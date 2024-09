In Deutschland hat sich der Rückgang der Erzeugerpreise im August nicht weiter abgeschwächt. Im Jahresvergleich sanken die Produzentenpreise um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit hat sich die Jahresrate im Vergleich zum Juli nicht verändert. Analysten hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Rückgang im Jahresvergleich um 1,0 Prozent erwartet. Im Juni waren die Erzeugerpreise noch um 1,6 Prozent, im Mai um 2,2 Prozent und im April um 3,3 Prozent gesunken.