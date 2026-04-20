Im Monatsvergleich ging es mit den Preisen überraschend deutlich nach oben: In dieser Betrachtung stiegen die Erzeugerpreise um 2,5 Prozent, während Analysten im Durchschnitt nur einen Anstieg um 1,4 Prozent erwartet hatten. «Die Auswirkungen der Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten waren dabei insbesondere in deutlichen Preisanstiegen bei Mineralölerzeugnissen im Vorjahresvergleich und starken Preisanstiegen bei fast allen Energieprodukten im Vormonatsvergleich sichtbar», heisst es in der Mitteilung.