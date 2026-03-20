Im Februar wurden die Erzeugerpreise einmal mehr stark von Kosten für Energie beeinflusst. Diese war 12,5 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Den stärksten Einfluss auf die Jahresrate hatten Preisrückgänge bei Erdgas, das 14,3 Prozent günstiger war. Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger, während Fernwärme nur etwas günstiger war. Wegen des Iran-Kriegs ist aber in den kommenden Monaten mit einem Anstieg der Preise zu rechnen./jkr/jha/