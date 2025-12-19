Im Monatsvergleich blieben die Preise unverändert, wie es weiter in der Mitteilung hiess.
Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus.
Wie zuvor wurden die Erzeugerpreise stark von den Kosten für Energie beeinflusst. Diese war im November um 9 Prozent billiger als im Vorjahresmonat./stk/stw
(AWP)