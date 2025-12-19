Der Rückgang der Preise auf Herstellerebene in Deutschland hat sich dank gesunkener Energiekosten weiter beschleunigt. Die Erzeugerpreise fielen im November im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den neunten Monat in Folge, allerdings war der Rückgang im Oktober mit 1,8 Prozent deutlich schwächer. Analysten waren für den November von einem Rückgang um 2,2 Prozent ausgegangen.