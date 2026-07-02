Das sind die wichtigsten Punkte

* EINKOMMENSTEUER: Zum 1. Januar 2027 sollen Millionen Steuerzahler mit kleinen und mittleren Einkommen finanziell entlastet werden. Eine berufstätige Familie mit zwei Kindern und einem zu versteuernden Gesamteinkommen von 60.000 Euro soll im Vergleich zu heute bis zu 600 Euro weniger Steuern im Jahr zahlen. Im Gegenzug soll die Reichensteuer früher greifen und ab einem Einkommen von 280.000 Euro auf 47 Prozent steigen. Beim Entlastungsvolumen waren ursprünglich deutlich höhere Beträge im Gespräch - bis 28 Milliarden Euro. Das Geld dafür bekam die Koalition aber nicht zusammen. Merz sprach trotzdem von einem «grossen Sprung».