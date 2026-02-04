Der deutsche Bund hat im vergangenen Jahr den Bau und Kauf von mehr als 64.500 Wohnungen oder Häusern gefördert. Angesichts der herausfordernden Lage der Baubranche sei das eine gute Bilanz, hiess es aus dem Bauministerium. Die sechs Förderprogramme mit unterschiedlichen Zielgruppen sollen auch in diesem Jahr fortgeführt werden, perspektivisch aber will die Bundesregierung die Förderung deutlich vereinfachen.