Der Bundestag stellte sich am Mittwoch in seltener Einigkeit an die Seite Israels. Ein von den Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP sowie der CDU/CSU eingebrachte Entschliessungsantrag wurde auch von den anderen beiden Oppositionsfraktionen AfD und Linke unterstützt und damit einstimmig verabschiedet. «Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das Existenzrecht Israels ist durch nichts zu relativieren», heisst es darin. Deutschland müsse «auf der Grundlage des Völkerrechts Israel alles Notwendige und Erwünschte zur Verfügung stellen, was es für die Verteidigung braucht». CDU-Chef Friedrich Merz bot den Regierungsfraktionen in seiner Rede zudem an, gemeinsam den Kampf gegen den Antisemitismus zu verstärken.