Wie es nun weitergeht, ist offen. Die SPD will an ihrer Kandidatin festhalten. Von der Potsdamer Staatsrechtlerin Brosius-Gersdorf selbst gab es zunächst keine Stellungnahme. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) warb dafür, die Wahlen in der nächsten regulären Sitzungswoche nachzuholen - also im September. Den Grünen geht das nicht schnell genug. Sie dringen auf eine Sondersitzung des Bundestags in der kommenden Woche.