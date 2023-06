In Deutschland sind die Preise auf Grosshandelsebene im Mai deutlich gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat gingen die Grosshandelspreise um 2,6 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Es ist der stärkste Rückgang seit fast drei Jahren. Im vergangenen Jahr waren die Preise dagegen zeitweise um mehr als zwanzig Prozent gestiegen, vor allem wegen Krieges Russlands gegen die Ukraine.

14.06.2023 09:03