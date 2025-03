Wie sieht das die Union?

Dort sehen manche die Zugeständnisse an die Sozialdemokraten wohl mit Grimmen und teilen insgeheim die Einwände der Grünen. «Grundsätzlich hat Frau Brantner ja recht», sagte selbst CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der Sendung. Und CDU/CSU-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei räumt in der Mediengruppe Bayern ein: «Ich weiss, dass einige Kollegen noch mit sich ringen. Aber ich bin überzeugt, dass wir am Schluss geschlossen sein werden.» Denn immerhin braucht die Union die SPD, um eine Regierung bilden zu können.