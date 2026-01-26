«Zwar konnte eine Bruchlandung der Unternehmensstimmung aufgrund der Rücknahme der Zolldrohung durch die USA vermieden werden, doch sie scheint Spuren hinterlassen zu haben», kommentierte Andreas Scheuerle, Volkswirt bei der Dekabank. «Spätestens jetzt wird klar, dass die USA Zölle nicht mehr nur zur Erreichung ökonomischer Ziele einsetzen, sondern zunehmend auch, um geopolitische Positionen durchzusetzen.» Dies führe zu Unsicherheit. «Die Hoffnungen ruhen damit einmal mehr auf den von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Reformen.»