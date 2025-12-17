«Offenbar leidet die Stimmung der Unternehmen darunter, dass es im Herbst anders als von der Regierung angekündigt nicht zu wirtschaftspolitischen Reformen in der Breite gekommen ist», kommentierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. «Das schwächt die Wirkung des Fiskalpakets der Regierung. Die meisten Konjunkturprognosen für 2026 sind mit Abwärtsrisiken verbunden.»