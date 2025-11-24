Der exportstarken deutschen Wirtschaft machen die erhöhten US-Zölle unter Präsident Donald Trump zu schaffen, auch das Geschäft mit China läuft nicht mehr so rund wie früher. Die Volksrepublik bereitet hiesigen Unternehmen zunehmend Konkurrenz, etwa bei Elektroautos. Gestiegene Preise etwa für Lebensmittel bremsen zudem den privaten Konsum; Umfragen zufolge wollen viele Verbraucher im Weihnachtsgeschäft sparen./jkr/als/DP/jkr