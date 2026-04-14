Als seltene Erden werden spezielle Elemente bezeichnet, die zur Herstellung von Hochtechnologieprodukten wie Akkus, Halbleiter oder Magneten benötigt werden. Der Abbau der darunter gefassten Elemente erfolgt allerdings kaum in Deutschland und der EU - entsprechend gross ist die Abhängigkeit vom Import. Bei einzelnen Stoffen ist der Anteil Chinas an den Importen in die EU sehr hoch. So kamen 3.700 Tonnen von insgesamt 3.800 Tonnen der importierten Lanthanverbindungen (97,3 Prozent) 2025 aus China./ceb/DP/nas