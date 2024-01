Im vergangenen Jahr fiel der Privatkonsum als wichtige Konjunkturstütze aus. Viele Menschen setzten angesichts der im Jahresschnitt deutlich gestiegenen Verbraucherpreise den Rotstift an. «Die Energiekrise und geopolitische Spannungen verunsicherten Produzenten, Investoren sowie Konsumentinnen und Konsumenten», sagte die Chefin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, am Montag in Berlin. «Der Welthandel verlor an Dynamik - mit negativen Folgen für die deutsche Exportwirtschaft». Zudem bremsten gestiegene Immobilienzinsen den Bau aus. Unternehmen investierten dagegen mehr in Ausrüstungen, vor allem in Fahrzeuge. Im Jahr 2022 war Europas grösste Volkswirtschaft noch um 1,8 Prozent gewachsen.