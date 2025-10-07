Die deutsche Industrie bekommt die US-Zollpolitik zu spüren: Die Betriebe mussten im August überraschend einen weiteren Auftragsdämpfer hinnehmen. Die Entwicklung zeige, dass die positive Dynamik in der deutschen Industrie in den ersten Monaten des Jahres fast ausschliesslich auf vorgezogene US-Geschäfte zurückzuführen gewesen sei, erklärte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der Bank ING. Trotz der Enttäuschung sei immerhin der Anstieg der Inlandsaufträge ein Hoffnungsschimmer. Die geplanten staatlichen Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Rüstung schienen so langsam bei den Unternehmen anzukommen.