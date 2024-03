Die deutsche Industrie hat im Januar erheblich weniger Aufträge erhalten als im Vormonat. Der kräftige Rückgang um 11,3 Prozent folgt jedoch auf einen starken Zuwachs im Dezember. Dieser wurde von bisher 8,9 Prozent auf 12,0 Prozent revidiert, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der heftige Rückgang zu Jahresbeginn sei auf das hohe Volumen an Grossaufträgen im Dezember zurückzuführen, erklärten die Statistiker. Im Januar befanden sich die Grossaufträge dann wieder auf durchschnittlichem Niveau.

07.03.2024 09:27