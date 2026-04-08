Vor der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA wurde den Zahlen wenig Bedeutung beigemessen. «Nach dem heute Nacht vereinbarten Waffenstillstand sind sie aber ein wichtiger Indikator, wie es um die deutsche Wirtschaft vor dem Angriff der USA und Israels und dem darauf folgenden sprunghaften Anstieg der Energiepreise um die deutsche Wirtschaft stand», schreibt Commerzbank-Experte Ralph Solveen. «Dabei bleibt festzustellen, dass die erhoffte Belebung in der deutschen Industrie auch im Februar noch auf sich warten liess.»