Zudem war der Auftragseingang im Dezember schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Anstieg auf nur noch 6,4 Prozent im Monatsvergleich, nachdem zuvor ein Plus von 7,8 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich stieg der Auftragseingang im Januar um 3,7 Prozent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Hier hatten Analysten einen deutlich stärkeren Zuwachs erwartet.