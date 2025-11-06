«Die positive Entwicklung der Produktion im September 2025 zum Vormonat ist insbesondere auf den starken Anstieg in der grössten Industriebranche in Deutschland, der Automobilindustrie, zurückzuführen», hiess es in der Mitteilung. Demnach stieg die Produktion saison- und kalenderbereinigt um 12,3 Prozent, nachdem sie im August 2025 unter anderem durch Werksferien und Produktionsumstellungen um 16,7 Prozent gefallen war. Negativ habe sich hingegen der Rückgang im Maschinenbau um 1,1 Prozent ausgewirkt.