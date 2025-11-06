Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, schrieb: «Das September-Zahlenwerk aus der deutschen Industrie ist etwas versöhnlicher, aber nicht vollständig versöhnlich - hierzu ist das Produktionsplus in Anbetracht des Rückgangs im Vormonat zu gering.» Gemessen aber an der zuletzt positiven Entwicklung der Auftragseingänge in der deutschen Industrie sollte derzeit die Talsohle in dem Sektor durchlaufen werden. Dies lasse darauf hoffen, dass das monatliche Zahlenwerk aus dem verarbeitenden Gewerbe in kleinen Schritten zu einem besseren in den kommenden Monaten wird.