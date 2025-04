«Manche Preise könnten also fallen, weil der Wettbewerb zunimmt», sagte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) «tagesschau24» in der vergangenen Woche. «Wir müssen uns also erstmal keine Sorgen machen, dass wir in Deutschland eine hohe Inflation oder Preissteigerung haben.»