An Tagen mit zu viel Wind- und Sonnenstrom gibt es immer häufiger phasenweise auch negative Grosshandelspreise für Strom. 2025 war das nach Angaben der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft in so vielen Stunden wie nie zuvor der Fall. Besonders zu diesen Zeiten lohnt es sich für Nachbarländer, Strom aus Deutschland zu importieren.