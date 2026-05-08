Bei der «Sonntagsfrage» erreichen CDU/CSU im Politbarometer im Vergleich zur Befragung im April unverändert 25 Prozent. Die SPD steht nach wie vor bei 12 Prozent. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot keine Mehrheit mehr im Bundestag. Auf dem ersten Platz liegt weiter die AfD mit 27 Prozent (plus 1 Punkt). Auch in den Umfragen anderer Forschungsinstitute war die AfD zuletzt vor CDU und CSU stärkste Kraft. Die Grünen büssen in der «Sonntagsfrage» einen Punkt ein und fallen auf 13 Prozent. Die Linke hält mit 11 Prozent ihren Wert - ebenso wie die FDP mit 3 Prozent.