Die Konsumlaune der Menschen in Deutschland hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Februar stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Zählern auf minus 24,1 Punkte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Demnach erwarten die Verbraucherinnen und Verbraucher bessere Einkommen und sind wieder eher bereit, mehr Geld auszugeben.