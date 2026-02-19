Eine Bestellung weiterer F-35, die von Lockheed Martin gebaut werden, in den USA gilt als ein Weg, um bei einem Scheitern oder Zusammenstreichen des gemeinsam mit Frankreich geplanten Luftkampfsystems der Zukunft (FCAS) kurzfristig auf dem jetzigen Stand der Technologie für Einsatzbereitschaft zu sorgen. Allerdings gibt es sicherheits- und industriepolitische Bedenken gegen eine grössere Abhängigkeit von den USA./cn/DP/mis