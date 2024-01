Mit rund 299'000 Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten bleibt der Stellenbestand in der deutschen Bundesverwaltung in diesem Jahr auf Rekordniveau. Wie der Finanzplan des Bundes 2023 bis 2027 zeigt, waren es auch im vergangenen Jahr so viele Stellen, 2022 erst rund 295'000 und im Jahr der Bundestagswahl 2021 erst 289'000.

23.01.2024 13:57