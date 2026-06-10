Die schwarz-rote Koalition in Deutschland startet in die entscheidende Reformphase. Bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt loten Union und SPD heute zunächst mit Arbeitgebern und Gewerkschaften aus, ob man bei der Einschätzung des Reformbedarfs auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Entscheidungen sollen nicht getroffen werden. Dazu ist für den 1. Juli eine Sitzung des Koalitionsausschusses geplant, die möglicherweise länger als nur diesen einen Tag gehen wird. Ziel ist es, ein grosses Reformpaket zu schnüren, dass die Bereiche Arbeitsmarkt, Rente, Einkommensteuer und Bürokratieabbau umfasst.