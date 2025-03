Entscheidende Phase

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte am Freitag in der ARD, wie das im Sport sei: Gerade auf der Zielgeraden müssten die letzten Kräfte mobilisiert werden. CSU-Chef Markus Söder sagte am Sonntagabend im ARD-«Bericht aus Berlin»: «Wir werden das hinbekommen.» CDU, CSU und SPD hätten den schwersten Teil schon hinter sich. Söder meint den Beschluss zum riesigen Kreditpaket für zusätzliche Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz.