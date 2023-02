Um die Lücke zu schliessen, muss Deutschland die Geschwindigkeit des Ausbaus der erneuerbaren Energien in diesem Jahrzehnt verdreifachen und gleichzeitig in neue Gaskraftwerke investieren. Die Europäische Union will währenddessen in den kommenden Jahren die Schaffung grösserer Verbindungskapazitäten fördern, um die grenzüberschreitenden Stromlieferungen zu verbessern.