Beerenfrüchte, Tomaten sowie Kopf und Eisbergsalat sind ebenfalls deutlich teurer geworden. Zugelegt haben zuletzt auch Fruchtsäfte, Kaffee, Vollmilch und Quark. Ein Blick auf die ebenfalls am Freitag veröffentlichten Grosshandelspreise deutet auf weitere Steigerungen für die Endkunden. So sind auf dieser Handelsebene die Preise für Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze in der Jahresfrist um 43,8 Prozent gestiegen. Auch Zucker, Süsswaren und Backwaren waren mit 14,9 Prozent Steigerung deutlich teurer als ein Jahr zuvor.