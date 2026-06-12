Die Bundesregierung lehnt den Kompromissvorschlag der zyprischen EU-Ratspräsidentschaft für den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 als «absolut enttäuschend» ab. Er könne «überhaupt keine Grundlage» für eine Einigung sein, hiess es aus deutschen Regierungskreisen. Der Vorschlag sei «unbezahlbar» und nicht ausgewogen.