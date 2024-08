Deutschland verstärkt seine Anstrengungen gegen eine weitere Ausbreitung der Krankheit Mpox in Afrika. Es solle ein mobiles Labor zum Nachweis des Virus in die Demokratische Republik Kongo geliefert werden, teilte das Entwicklungsministerium in Berlin mit. Zudem sei geplant, weitere Fachleute zu trainieren, damit sie Symptome der Krankheit erkennen und die Bevölkerung über Präventionsmassnahmen aufklären können. Bereits im Juni gab es den Angaben zufolge entsprechende Trainingsmassnahmen im Ostkongo.