Zu der Frage, ob Deutschland nach einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine Soldaten für einen Einsatz in der Ukraine oder an der Grenze des Landes stellen könnte, wollte sich Pistorius weiter nicht äussern. «Wir sind eingebunden in die Pläne und Überlegungen, aber ich bleibe bei meiner Position (...) der strategischen Ambiguität», sagte er mit Blick auf die Arbeiten an Sicherheitsgarantien der von Frankreich und Grossbritannien geführten «Koalition der Willigen». Er halte es für klüger, nicht jeden Tag darüber zu sprechen, «was wer wann machen könnte, unter welchen Umständen». Das helfe aus seiner Sicht niemandem, sagte er./aha/DP/mis