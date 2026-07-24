Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich von März bis Mai betrug die Gesamtsteigerung 2,6 Prozent. Dabei schnitt der Hochbau mit einem Zuwachs von 5,3 Prozent besser ab als der Tiefbau mit 0,3 Prozent Steigerung.
Zu unveränderten Preisen übertrafen die Bestellungen im Mai den Vorjahresmonat um 3,5 Prozent.
Der Umsatz der Betriebe kletterte in der Jahresfrist um 2,4 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro. Rechnet man die Preiserhöhungen heraus, ergibt sich ein um 2,1 Prozent geringerer realer Umsatz. Die Angaben beziehen sich immer auf Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten./ceb/DP/jha
(AWP)