Deutsche Unternehmen haben im Juli mehr Waren exportiert. Mit einem kalender- und saisonbereinigten Wert von 130 Milliarden Euro lagen die Ausfuhren 1,7 Prozent über dem Vormonat Juni, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Zuvor waren die Ausfuhren zwei Monate in Folge rückläufig gewesen.