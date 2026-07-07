Beim Nato-Gipfel im vergangenen Jahr hatten die Alliierten auf Drängen Trumps vereinbart, spätestens ab 2035 jährlich 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für klassische Verteidigung auszugeben - mit Investitionen in Infrastruktur und andere sicherheitsrelevante Bereiche sollen es sogar fünf Prozent sein. In Ankara soll überprüft werden, wie weit die Verbündeten bei der Umsetzung sind. Bei den oben genannten Zahlen handelt es sich um klassische Verteidigungsausgaben.