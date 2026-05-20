Nach ihrer Festnahme in München sind zwei mutmassliche Spione für China in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof eröffnete dem deutschen Ehepaar in Karlsruhe die Haftbefehle und setzte diese in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte. Die Behörde hatte die beiden Beschuldigten am Morgen in der bayerischen Landeshauptstadt festnehmen lassen.