Der Tankstellenverband (TIV) begrüsst die neue Preisregelung für Tankstellen. «Wir bekommen das schärfste Schwert, das gegen die Mineralölkonzerne gezogen werden kann. Und zwar in einer Reformgeschwindigkeit, die ich nicht für möglich gehalten hatte», sagte ein Sprecher der «Rheinischen Post» (Dienstag). «Wir müssen jedoch genau beobachten, ob das Gesetz wie vorgesehen funktioniert. Wenn der Markt funktioniert, dann werden wir nach der Preisfestlegung um 12.00 Uhr einen Preiskampf nach unten sehen, der sich gewaschen hat.»