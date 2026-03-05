Der deutsche Fokus liege weiterhin auf signifikanten Beiträgen an der Ostflanke der Nato sowie an der Nordflanke. «Wir planen keine Entsendung einer Luftverteidigungsfregatte. Die Fregatte »Sachsen« nimmt an der Nato-Übung Cold Response teil, ist somit eingebettet in Arctic Sentry, und damit ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Nordatlantik und in der Arktisregion», sagte der Sprecher.