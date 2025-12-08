Aus einer Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums geht hervor, dass die Industriebetriebe weiter unter einer schwachen Auslandsnachfrage leiden. Zwar hätten staatliche Rüstungsaufträge für kräftige Zuwächse bei der Investitionsgüternachfrage gesorgt. Diese würden aber erst mit Verzögerung Wirkung zeigen. Zudem dürfte die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe, und hier insbesondere in der Automobilwirtschaft, von der erschwerten Beschaffung von Vorprodukten aus dem Ausland gedämpft werden./jkr/zb/stw