Ausschlaggebend für den Preisrückgang waren einmal mehr die Energiepreise. Diese waren im Juli 6,8 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Den grössten Einfluss auf die Veränderungsrate hatte der Preisrückgang bei Erdgas, das 8,6 Prozent günstiger war als vor einem Jahr. Bei den Preisen für Strom meldete das Bundesamt einen Rückgang um 7,8 Prozent.