Dabei nimmt Deutschland eine zurückhaltende Rolle ein und hat einer formellen Einladung in das Bündnis bereits eine klare Absage erteilt. "Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da. Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens", hiess es vor dem Gipfel aus deutschen Regierungskreisen. Scholz betonte in Vilnius, dass der Fokus nun zunächst darauf liegt, dass man der Ukraine in der jetzigen Situation ganz konkret hilft, sich gegen Russland zu verteidigen.