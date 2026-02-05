Neuer Anlauf für Freihandelsabkommen

Wichtig in diesem Zusammenhang sei auch ein zügiger Abschluss des geplanten Freihandelsabkommens zwischen der EU und Australien, sagte der CDU-Politiker. Nach dem vorläufigen Scheitern der Gespräche 2023 wegen Streitigkeiten über Agrarimporte laufen aktuell neue Verhandlungen. Wenn es nach ihm ginge, sollte so schnell wie möglich eine Einigung erzielt werden, sagte Wadephul - «möglichst noch in diesem Jahr».